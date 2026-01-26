Вестник Кавказа

Азербайджан сделал ставку на золото: объем золотых резервов АР превысил 200 т

Золотой резерв Азербайджана по итогам года превысил 200 тонн, увеличившись на 36,4%. На драгметалл теперь приходится 38,2% инвестиционного портфеля национального нефтяного фонда.

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ARDNF, SOFAZ) сообщил об итогах ушедшего года, в ходе которого золотые запасы страны достигли отметки в 200 т.

Сравнение с показателями 2024 года свидетельствует о положительной динамике увеличения золотого резерва: запасы стали больше на 36,4% (+53,4 т).

К 1 января 2025 года активы золота составили 38,2% от общего инвестиционного портфеля азербайджанского нефтяного фонда, который в свою очередь увеличился за год на 22,5%, достигнув $73,5 млрд.

Золотые слитки и монеты
