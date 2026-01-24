Постпред Ирана при ООН: мы готовы к возможной агрессии со стороны США

Тегеран готов к любому сценарию в отношениях с США, в том числе и к возможной агрессии, такое заявление сделал постоянный представитель Ирана в Женеве при ООН Али Бахрейни в интервью ТАСС.
Вместе с тем, по словам дипломата, у правительства ИРИ нет информации о каких-либо серьезных угрозах против страны в настоящее время.
"Конечно, Соединенные Штаты непредсказуемы (…) мы готовы к любому сценарию, в том числе к любой агрессии"
– Али Бахрейни
Кроме того, Постпред обвинил США в агрессии и высокомерии, а также заявил о том, что действия этого государства опасны для всего мира, поскольку совершенно не соответствуют нормам, принятым Уставом ООН.
"И оно (государство США – ред.) готово совершать любые нарушения, чтобы преследовать свои интересы"
– Али Бахрейни