Кремль предупредил о дестабилизации в регионе при возможном ударе по Ирану

Россия призывает использовать дипломатию в ситуации вокруг Ирана. Москва предупреждает о дестабилизации в регионе при военном сценарии.
Москва предупреждает о существенных рисках для региональной безопасности при реализации военного сценария в отношении Ирана, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Это (возможный военный удар - ред.) означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности"
– Дмитрий Песков
Россия призывает стороны потенциального конфликта проявить сдержанность и полагаться на дипломатическое решение противоречий.
Напомним, что на прошлой неделе в сторону Ирана выдвинулась флотилия ВМС США. Лидер Соединенных Штатов не подтверждал, но и не отрицал возможность нанесения ударов по ИРИ.