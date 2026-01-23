Вестник Кавказа

Кремль предупредил о дестабилизации в регионе при возможном ударе по Ирану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия призывает использовать дипломатию в ситуации вокруг Ирана. Москва предупреждает о дестабилизации в регионе при военном сценарии.

Москва предупреждает о существенных рисках для региональной безопасности при реализации военного сценария в отношении Ирана, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Это (возможный военный удар - ред.) означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности"

– Дмитрий Песков 

Россия призывает стороны потенциального конфликта проявить сдержанность и полагаться на дипломатическое решение противоречий. 

Напомним, что на прошлой неделе в сторону Ирана выдвинулась флотилия ВМС США. Лидер Соединенных Штатов не подтверждал, но и не отрицал возможность нанесения ударов по ИРИ.

