IndiGo отменила рейсы на Южный Кавказ через небо Ирана

Индийский перевозчик IndiGo отменил международные рейсы через воздушное пространство Ирана. Изменения в расписании коснулись рейсов в Баку, Тбилиси, Алматы, Ташкент.

Лоукостер IndiGo (Индия) отменила авиарейсы в города Центральной Азии и Южного Кавказа, пролегающие через иранское воздушное пространство.

"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе вокруг Ирана и заблаговременно пересматриваем расписание полетов, поскольку безопасность - наш главный приоритет"

– IndiGo

В компании уточнили, что полеты через небо Ирана отменены до 28 января, что затрагивает рейсы из Индии в Баку, Тбилиси, Алматы, Ташкент.

