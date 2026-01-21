IndiGo отменила рейсы на Южный Кавказ через небо Ирана

Индийский перевозчик IndiGo отменил международные рейсы через воздушное пространство Ирана. Изменения в расписании коснулись рейсов в Баку, Тбилиси, Алматы, Ташкент.
Лоукостер IndiGo (Индия) отменила авиарейсы в города Центральной Азии и Южного Кавказа, пролегающие через иранское воздушное пространство.
"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе вокруг Ирана и заблаговременно пересматриваем расписание полетов, поскольку безопасность - наш главный приоритет"
– IndiGo
В компании уточнили, что полеты через небо Ирана отменены до 28 января, что затрагивает рейсы из Индии в Баку, Тбилиси, Алматы, Ташкент.