Это большой абсурд – Каладзе об иностранном влиянии на политику Грузии

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что власти страны ориентируются на национальные интересы, однако в прошлом опирались на позицию иностранных политиков, что было ошибкой.

Градоначальник Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что иностранцы вмешивались во внутреннюю политику Грузии и активно продвигали свою позицию. При этом, по словам политика, такая позиция не встречала критики со стороны властей страны.

"Если пересмотреть нашу новейшую историю после приобретения независимости, в течение последних лет нами были совершены ошибки, мы дали этим людям (иностранцам - прим. ТАСС) право на все. Вспомните годы, когда они делали заявление, которое воспринималось как истина, никто не вдавался в содержание, никто не вел полемику по тем или иным вопросам. Сказанное иностранцем было абсолютной истиной. Это очень большой абсурд, и это была наша проблема, мы допустили ошибку"

– Каха Каладзе

Ныне же, по словам Каладзе, у Грузии патриотичное правительство, которое приоритетным считает национальные интересы страны и народа.

Ранее Каха Каладзе заявил, что европейские власти относятся к Грузии несправедливо, что длится уже несколько лет.