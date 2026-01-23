Грузия работает над созданием КПП с Азербайджаном и Арменией – Кобахидзе

Внутренние таможенные реформы и реализации проектов строительства КПП с Азербайджаном и Арменией позволят Грузии стать логистическим хабом, заявил Ираклий Кобахидзе.
Грузия ведет работу над созданием совместных таможенных пунктов пропуска с двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на торжественном собрании, посвященном Международному дню таможни.
Как отметил спикер, именно проекты, осуществляемые при содействии Азиатского банка развития, наглядно демонстрируют преимущества регионального сотрудничества.
Ираклий Кобахидзе связал амбиции Грузии стать региональным логистическим хабом с внутренними реформами. По его мнению, в условиях смены глобальных торговых маршрутов страна предлагает стабильность, которую обеспечивает, в том числе, непрерывная модернизация таможенной системы.