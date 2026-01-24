Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана обсудили Рябков и Джалали

Замглавы МИД РФ встретился в понедельник с послом Ирана в Москве. Одной из обсуждаемых тем стала ядерная программа Исламской Республики.

В Москве 26 января прошла встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и посла Ирана в РФ Казема Джалали. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг ядерной программы Исламской Республики.

"Двадцать шестого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Состоялось обсуждение развития ситуации вокруг иранской ядерной программы"

– МИД России

Стороны также коснулись других актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Накануне вечером израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран в течение ближайших 24 часов.

