Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана обсудили Рябков и Джалали

В Москве 26 января прошла встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и посла Ирана в РФ Казема Джалали. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.
Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг ядерной программы Исламской Республики.
"Двадцать шестого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Состоялось обсуждение развития ситуации вокруг иранской ядерной программы"
– МИД России
Стороны также коснулись других актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Накануне вечером израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран в течение ближайших 24 часов.