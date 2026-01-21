Вестник Кавказа

РФ на 800% нарастила поставки золота в Китай

Поставки золота из России в Китай рекордно выросли за прошлый год. Стоимость экспорта драгметалла составила $3,29 млрд.

Россия рекордно нарастила поставки золота в Китай за прошлый год. По данным таможни КНР, рост поставок составил 800%. 

По данным ведомства, экспорт составил более 25 т. Поставки принесли казне РФ $3,29 млрд, что превысило прошлые показатели почти в 15 раз. 

Россия также побила рекорд по экспорту золота в течение месяца. Так, в декабре 2025 года поставки составили 10 т стоимостью  $1,35 млрд. 

В структуре поставок драгметалла РФ в КНР оказалась на седьмом месте, поднявшись с 2024 года на четыре строчки. Лидером по экспорту золоту стала Швейцария, поставившая в Китай драгметалла на $25,73 млрд.

