Аракчи заявил о гибели свыше 3 тыс человек в ходе беспорядков в Иране

Аббас Аракчи сообщил о гибели более 3 тыс человек в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Иране, которые произошли в стране в первой половине января.

Власти Ирана назвали число погибших в ходе протестов в стране. По словам главы дипведомства, жертвами гражданского противостояния стали свыше 3 тыс человек. При этом гражданских лиц и силовиков погибло более 2,4 тыс.

"Общая статистика смертей: 3 тысячи 117 человек. Гражданские и сотрудники органов безопасности: 2 тысячи 427 человек. Террористы: 690 человек"

– Аббас Аракчи

Ранее власти Ирана сообщили о количестве раненых в ходе столкновений. По данным властей ИРИ, ранения получили более 3,7 тыс человек.

Напомним, что протесты в Иране, переросшие в беспорядки и ожесточенные столкновения с силовиками, проходили с конца декабря по середину января этого года. Триггером волнений стали экономические трудности на фоне падения курса риала, однако протесты быстро обернулись политическим выступлением против властей.