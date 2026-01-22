США заявили о готовности решительных действий против Ирана

Вашингтон готов предпринять решительные действия против Ирана, если власти ИРИ не изменят политический курс и не дадут гарантий безопасности для задержанных протестующих.

Власти США готовы пойти на дальнейшие решительные против Ирана, если Тегеран не будет готов к трансформации своей политики, заявил диппредставитель Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.

"Иран узнает о том, когда придет время узнать"

– Майк Хакаби

По словам Хакаби, администрация Дональда Трампа сомневается в нормализации ситуации в Иране. Как отметил Хакаби, Трамп ждет от властей Ирана гарантий того, что участники протестов не станут жертвами репрессий. В противном случае, не исключен сценарий решительного воздействия на Тегеран, хотя последнее слово остается за Трампом и окончательного решения пока не принято.