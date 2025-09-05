Огромный распределительный центр скоро заработает в Крыму

В Симферопольском районе Крыма продолжается строительство масштабного распределительного центра – его введут в эксплуатацию во втором квартале текущего года.

Новый крупный оптово-распределительный центр, площадь которого достигнет 76 тыс кв м, начнет работу во втором квартале нынешнего года в Симферопольском районе, рассказали в министерстве промышленности и торговли Крыма.

В ведомстве уточнили, что строительством занимается компания "Айси логистик". Центр появится неподалеку от села Трудовое. Он будет находиться в непосредственной близости к трассе "Таврида".

"Данный объект станет важным ОРЦ по поставкам продуктов питания, выполняющим функцию распределительного центра в регионе"

– замминистра Ирина Фролова

Уточняется, что центр приступит к работе во втором квартале, пишет ТАСС.

Еще один оптово-распределительный центр откроется в селе Чистеньком уже в первом квартале. Это будет склад торговой сети "Пуд", площадь объекта составит почти 59 тыс кв м. В комплексе будут действовать роботизированные системы и элементы ИИ.

Еще один центр будет сдан в первом квартале в селе Укромном Симферопольского района (45 тыс кв м).