Свидетели древнего моря: в Кабардино-Балкарии нашли зуб акулы и кость кита

Акула
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
От древней акулы-гиганта до предка китов: эколог обнаружил в реках Кабардино-Балкарии следы морской жизни возрастом от 16 до 100 млн лет.

Ценные палеонтологические артефакты — зуб доисторической акулы, ребро кита и раковины аммонитов — нашел в Кабардино-Балкарии эколог Аубекир Хатухов. Об открытии сообщили в пресс-службе университета  Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ).

Исследователь обнаружил в пойме реки Черек  окаменелость (зуб), принадлежащую, предположительно, кретоксирину (cretoxyrhina) — гигантской акуле, высшему хищнику позднего мелового периода. Сравнив находку с известными образцами, ученый установил, что этот вид, вымерший 80-100 млн лет назад, охотился на крупных морских рептилий.

Помимо этого, в ходе исследований в пойме реки Хеу было обнаружено несколько сотен окаменевших раковин аммонитов (ammonoidea) — головоногих моллюсков, жившие около 410–65 млн лет назад и вымершие одновременно с динозаврами в конце мелового периода. 

В долине реки Баксан ученый нашел фрагмент ребра древнего кита. Предположительно, эта находка принадлежит цетотерию (сetotherium) — виду усатых китов, исчезнувшему с лица Земли примерно 16 млн лет назад.

"Эти находки являются важным дополнением к нашему пониманию палеонтологической истории Кавказа. Они свидетельствуют о том, что территория современной Кабардино-Балкарии когда-то была частью обширного океана, являлась домом для разнообразной морской фауны"

— Аубекир Хатухов

