Энергообъекты КЧР отремонтируют за 243 млн рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ремонт и техническое обслуживание энергетических объектов Карачаево-Черкесии в 2026 году направят более 240 млн рублей.

Компания "Россети Северный Кавказ" выделят 243 млн рублей в текущем году на ремонт энергообъектов в Карачаево-Черкесской республике, сообщила пресс-служба компании.

"В рамках программы будет отремонтировано 284 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения с заменой 980 изоляторов, 304 опор и 19,3 км провода, а также выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности на 66,2 га просек в охранной зоне ЛЭП"

– "Россети Северный Кавказ"

Кроме того, планируется проведение крупных ремонтных работ трансформаторов и трансформаторных подстанций, отремонтируют свыше 200 единиц коммутационного оборудования.

Также планируется уделить особое внимание реализации экологических мероприятий. С этой целью в КЧР установят более 350 птицезащитных устройств.

Более 79% работ будет проведено филиалом "Карачаево-Черкесскэнерго", уточнили в пресс-службе.

