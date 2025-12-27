Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за непогоды

В Ставропольском крае было объявлено о введении режима повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой в предстоящие выходные.

Из-за неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на Ставрополье, в регионе был введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По данным синоптиков, непогода ожидается в течение следующих двух дней, 24-25 января.

"В выходные ожидаются снегопады, налипание снега, гололед. Действие режима повышенной готовности поможет быстро направить краевые ресурсы на ликвидацию последствий возможных нештатных ситуаций"

– Владимир Владимиров

Губернатор дал распоряжение сотрудникам Госжилинспекции контролировать своевременную очистку от снега всех дворов, тротуаров и проезжих частей в период плохих погодных условий.