Непогода закрыла для фур несколько горных дорог Грузии

Водителям большегрузов временно запретили пользоваться несколькими горными дорогами в Грузии. Причина – сильные снегопады, которые обещают синоптики в последние дни уходящего года.

В Грузии из-за неблагоприятных погодных условий закрыли несколько участков трасс, расположенных в горных районах.

В частности, с 27 декабря водители транспортных средств с прицепом и полуприцепом не могут воспользоваться участком Гудаури – Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс, которая ведет в направлении России.

Кроме того, для фур временно недоступен перевал Накерала на трассе Кутаиси – Ткибули – Амбролаури, соединяющая регионы Имерети и Рача.

Закрыта также дорога Ахалкалаки – Карцахи, которая ведет к границе с Турцией, и трасса Ахалцихе – Ниноцминда.

Раннее на этой неделе синоптики предупреждали, что с 27 по 31 декабря в Грузии ожидаются сильные снегопады.