Грузовикам снова запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию и Грузию - сегодня повторно закрылась для грузовиков, продержавшись ровно шесть часов – причиной этого стала непогода в горах Грузии.

Дорожные власти Северной Осетии снова приостановили движение болшегрузов герез международный таможенно-пропускной пункт №Верхний Ларс" на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18:00 мск 26 декабря"

- МЧС Северной Осетии

Движение по трассе ранее было закрыто и открылось сегодня в 12:00 мск, однако за шесть часов границу двух стран пересекли очень мало грузовиков из 2 тыс, собравшихся в МТПП, отметили в пресс-службе, добавив: ограничения введены до особого распоряжения и будут отменены, как только распогодится и трасса будет расчищена от снега.