Грузовикам снова запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Дорожные власти Северной Осетии снова приостановили движение болшегрузов герез международный таможенно-пропускной пункт №Верхний Ларс" на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18:00 мск 26 декабря"
- МЧС Северной Осетии
Движение по трассе ранее было закрыто и открылось сегодня в 12:00 мск, однако за шесть часов границу двух стран пересекли очень мало грузовиков из 2 тыс, собравшихся в МТПП, отметили в пресс-службе, добавив: ограничения введены до особого распоряжения и будут отменены, как только распогодится и трасса будет расчищена от снега.