Путин и Аббас обсудили финансирование Совета мира

Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили финансирование Совета мира по Газе, который будет заниматься восстановлением палестинского анклава.

Стало известно, какие вопросы затронули в ходе переговоров российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Одной из тем обсуждения стало финансирование со стороны РФ Совета мира, который создан для восстановления сектором Газа, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, президент в своем заявлении говорил о решении выделить 1 миллиард долларов из этих арестованных, удерживаемых, незаконно удерживаемых активов на территории США, в "Совет мира" с тем, чтобы эти деньги через "Совет мира" были потрачены для гуманитарных целей в Палестине. Для Палестины. Эта тема, кстати затрагивалась и вчера в ходе переговоров Путина с Махмудом Аббасом"

– Дмитрий Песков

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил направить 1 млрд рублей замороженных российских активов для финансирования Совета мира, который будет заниматься восстановлением сектора Газа. При этом, по словам Пескова, юридические аспекты процесса остаются на уровне обсуждения.