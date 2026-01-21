США сосредоточили значительные силы на Ближнем Востоке – Вэнс

В ближневосточном регионе сосредоточено множество американских сил, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в связи с ситуацией с Ираном.

Америка сосредоточила множество сил на Ближнем Востоке, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам политика, если говорить о политике американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана, то у него есть много карт, которые могут быть так или иначе разыграны в регионе.

"Я не стану говорить, как именно он поступит, но мы хотим быть уверены в том, что у нас есть несколько вариантов"

– Джей Ди Вэнс

Вице-президент пояснил, что таким образом Трамп намерен удостовериться в наличии у Америки ресурсов, которые потребуются, чтобы ответить Ирану, если ИРИ "сделает что-нибудь очень глупое".

Напомним, ранее сам Дональд Трамп заявил, что США наблюдают за Ираном, при этом в регион посылаются значительные силы, в том числе и военные корабли. Однако, обратил внимание глава американского государства, сам он хотел бы, чтобы никаких событий не случилось.