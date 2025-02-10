Отопление пропало в десятках домов на Ставрополье

Жители нескольких десятков домов в Кисловодске и Невинномысске остались без отопления – батареи остыли из-за аварий.

Тепла нет в нескольких десятках многоэтажек в Кисловодске и Невинномысске, о ситуации сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

"По предварительным данным, подача теплоносителя была ограничена в 24 многоквартирных жилых домах Кисловодска и 49 домах Невинномысска, а также в нескольких социальных объектах промышленного центра (Невинномысска - ред.) в связи с авариями на коммунальных сетях"

– пресс-служба прокуратуры Ставрополья

В надзорном ведомстве уточнили, что прокуратуры обоих городов ведут надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий ЧП.

Сегодня утром глава Кисловодске Евгений Моисеев сообщил, что, по всей видимости, на теплосетях произошла утечка, возможно, в подвале жилого дома. Сейчас специалисты выясняют ее место.

По словам главы Невинномысска Михаила Миненкова, горячая вода, поступавшая как на нужды водоснабжения, так и в батареи, пропала сегодня в час ночи. Место порыва трубы уже найдено, ведутся ремонтные работы.

Градоначальник уточнил, что, помимо многоэтажек, тепло пропало также в двух детских садах, в школе и больнице. Восстановительные работы планируется завершить к 13.00.