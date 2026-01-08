"Китайский Новый год в Москве" стартует 16 февраля

Российская столица снова отметит китайский новый год. Красочный фестиваль по поводу восточного праздника начнется 16 февраля.

Третий международный фестиваль "Китайский Новый год в Москве" откроется в середине февраля.

Мероприятие, центром которого станет Манежная площадь, начнется 16 февраля и продлится до 1 марта.

В программе танцы, акробатические номера и опера – выступать перед публикой в Москве будет более сотни артистов из КНР. Также на фестивале будут организованы мастер-классы. Желающие смогут отправить открытку в Китай или завязать ленту желаний на экспрессе Москва - Пекин. Талисманом фестиваля станет Цзисянма – красная огненная лошадка, символ наступающего года.

Новый год по восточному календарю в 2026 году наступит 17 февраля.