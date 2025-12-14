Вестник Кавказа

У стран СНГ будет новый кинофестиваль

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре у стран СНГ появится новый международный кинофестиваль "Содружество", который предложил учредить Казахстан: он будет проходить раз в два года в государствах объединения, а участвовать в нем будут киноленты этих стран.

В штаб-квартире СНГ прошло заседание экспертной группы, которая рассмотрела инициативу Казахстана об учреждении кинофестиваля "Содружество", сообщает пресс-служба Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ.

Эксперты доработали проект и положение будущего фестиваля и другие вопросы, внеся в документ свои замечания и предложения.

"Планируется, что кинофестиваль будет проходить один раз в два года поочередно в государствах СНГ. Предположительно, первым его примет Казахстан как инициатор культурного мероприятия"

- МПА СНГ

Доработанный проект положения обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ, - говорится в сообщении.

