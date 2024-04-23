”Тагиев. Нефть”: всё об азербайджанском претенденте на ”Оскар 2026”

16 декабря Американская киноакадемия объявит шорт-лист претендентов на ”Оскар 2026”. В категории ”Лучший фильм на иностранном языке” за попадание в список борются 86 картин, включая азербайджанскую биографическую драму ”Тагиев. Нефть”. Что за фильм представил Азербайджан на соискание американской кинопремии, кто его снял и какой у него рейтинг?

Исторический фильм или биографическая драма?

Кинолента ”Тагиев. Нефть” - первая в тетралогии фильмов об азербайджанском меценате и промышленнике конца XIX - начала XX века Гаджи Тагиеве. Фильм, снятый в 2024 году, относится и к категории исторических, и к категории биографических драм. Масштабная по размаху киноистория мастерски воссоздаёт эпоху на стыке двух веков, одновременно погружая зрителя в удивительную судьбу азербайджанца, во многом изменившего облик своей страны.

Кто снял фильм ”Тагиев. Нефть”?

Режиссер фильма - Заур Гасымлы, который также выступил одним из соавторов сценария. Снят фильм был Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Главным продюсером киноленты выступила Арзу Алиева, младшая дочь Ильхама и Мехрибан Алиевых, на счету у которой успешный документальный фильм ”Цель - Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть”. Еще один продюсер - Орман Алиев, Заслуженный работник культуры Азербайджана и член Европейской киноакадемии.

Кто сыграл в фильме про Гаджи Тагиева?

Главную роль в фильме про азербайджанского филантропа и пионера нефтяной промышленности Азербайджана сыграл Народный артист Азербайджана 54-летний Парвиз Мамедрзаев, Также в фильме снялись Народный артист Азербайджана Гурбан Исмаилов, который играет Тагиева в преклонном возрасте, и российский актер Вадим Степанов в роли американского журналиста, которому Тагиев рассказывает свою историю. В массовых сценах фильма было задействовано более двух с половиной тысяч человек.

Кто такой Гаджи Тагиев?

Гаджи Тагиев, фильм о котором был выдвинут Азербайджаном на соискание премии "Оскар", человек исключительной судьбы, который прошел путь от простого каменщика до статского советника Российской Империи и миллионера. Гаджиев добывал нефть, владел пароходной конторой, занимался производством хлопка и рыбным промыслом, создавал виноградные плантации и издавал газеты, в том числе первую в стране на азербайджанском языке. Благодаря Тагиеву, в начале XX века Коран был переведён на азербайджанский язык, а в бакинском театре, который он построил на свои средства, в 1908 году состоялась премьера первой национальной оперы ”Лейла и Меджнун”. Тагиев строил школы, учреждал стипендии для азербайджанцев и открыл первое мусульманское женское училище на Кавказе. К революции его состояние оценивалось более чем в 16 млн рублей. После того как Азербайджан стал Советской республикой, всё имущество Гаджиева и его семьи было национализировано, а последние годы жизни он провёл на своей вилле в Мардакяне.

О чем фильм ”Тагиев. Нефть”?

Первая глава саги о жизни азербайджанского промышленника и мецената начинается с того, что к уже пожилому Тагиеву на его виллу в Мардакяне приезжает американский журналист, Джерри Томпсон. Ему на протяжении фильма и рассказывает свою историю Гаджи Тагиев. В киноленте ”Тагиев. Нефть” в центре внимания 1870е годы, когда пионер азербайджанской нефтяной промышленности активно искал нефть на приобретённых участках.

Какой рейтинг у азербайджанской киноленты?

На сайте IMBd, крупнейшей в мире базе данных о кино, рейтинг фильма ”Тагиев. Нефть” на основе 161 оценки зрителей составляет 8.7 баллов.

Почему Азербайджан решил выдвинуть ”Тагиев. Нефть” на "Оскар"?

Фильм был отобран Азербайджаном для представления страны на кинопремии ”Оскар” в сентябре 2025 года. По словам председателя азербайджанской отборочной комиссии, режиссера Шамиля Алиева, выбор пал на киноленту о Тагиеве, поскольку она укладывается в рамки стремления страны поделиться с мировой аудиторией своим культурным наследием и уникальной историей.