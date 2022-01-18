К 100-летию со дня смерти Гаджи Тагиева

100 лет со дня смерти мецената, статского советника российского императора Гаджи Зейналабдина Тагиева отметили в Музее Востока. Тагиев был известен своей благотворительной и просветительской деятельностью, был пионером развития бакинской нефтяной промышленности, внес большой вклад в становление Баку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Советник посольства Азербайджана в России Заур Пашаев зачитал послание от имени посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы:

Зейналабдин Тагиев был богатым человеком. Немногие знают, что он вырос в очень бедной семье и собственным трудом заработал себе огромное состояние. Однако в истории он остался прежде всего как меценат. После падения Азербайджанской Демократической Республики советская власть лишила его всех возможностей. Всё его имущество было конфисковано, осталась лишь дача, где он жил до конца жизни. Он прожил долгую и полноценную жизнь несмотря на то, что, к сожалению, в конце жизни столкнулся с несправедливостью. Тагиев оставил неизгладимый след в памяти поколений своими делами, мудростью, заботой о будущем своего народа, удивительной щедростью, умением идти в ногу со временем. Его разносторонняя предпринимательская и общественно-политическая деятельность была направлена на экономическое и культурное развитие Азербайджана. Память о Зейналабдин Тагиеве свято чтут не только на его Родине в Азербайджане, но и в России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Журналист, общественный деятель Азер Джангиров рассказал о значимости личности Тагиева

Представители азербайджанской общественности Москвы в очередной раз собрались в Музее Востока, чтобы отметить, на первый взгляд, печальную дату – 100-летие со дня кончины выдающегося азербайджанца, которого еще при жизни называли отцом нации - Гаджи Зейналабдина Тагиева. Но это только на первый взгляд печальная дата. Большое видится на расстоянии. Спустя годы мы осознаем значимость этой выдающейся личности, выдающегося азербайджанца для нашего народа, нашей страны и нашего города. Для благоустройства и обустройства города Баку. Образ Тагиева нам в советское время преподносился в негативном плане. Мы помним немного карикатурный образ по фильму о 26 бакинских комиссарах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только один человек всю свою сознательную жизнь посвятил тому, чтобы этот образ был бы преподнесен и понят народом правильно, справедливо. Это Сара ханум Тагиева – дочка Зейналабдина Тагиева. Воздавая должное памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева, мы должны воздать должное и Саре ханум Тагиевой. Она хотела, чтобы его образ мецената, благотворителя, внесшего колоссальный вклад в историю и культуру нашего народа, был бы очищен от налета того негатива. Она продолжала свою именно борьбу, я называю это. Она добилась своего. После распада СССР имя Гаджи Зейналабдина Тагиева вошло в наше историю

- Азер Джангиров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Профессор Сеченовского университета Мехман Мамедов рассказал о жизни и деятельности Тагиева:

Гаджи Зейналабдин Тагиев вошел в историю благодаря не только своим успехам в экономических вопросах, но и своей широкой благотворительностью. Он был основоположником светской школы для мусульманских девочек; открыл театр в Баку - первый крупный проект на Востоке, где представлялись спектакли ведущих столичных театров. Он стимулировал развитие местного театрально искусства, открыл первую газету на азербайджанском языке в 1905 году. Он был инициатором перевода Корана на азербайджанский язык, сыграл большую роль в развитии христианских ценностей в Баку, который был всё же мусульманским городом. Когда строили первый огромный православный храм, Гаджи Зейналабдин Тагиев был одним из первых, кто поддержал этот проект и участвовал в финансировании постройки православного храма в Баку. Он также финансировал учебу одаренных молодых людей в Санкт-Петербурге, Москве и ведущий вузах Европы.

Профессор Андрей Араблинский:

В Баку есть нашего университета, я каждый год езжу туда с лекциями. Там мне часто говорят: "вот этот дом Тагиев построил, вот этот дом Тагиев построил…" Он многое сделал для развития города.

Александр Седов, директор Государственного музея Востока:

В истории человечества меценатство и благотворительность всегда расценивались, как благородный поступок. Время от времени в каждом обществе и народе появление таких людей служило примером доблести для последующих поколений. И спустя 100 лет азербайджанский народ помнит доброе имя Гаджи Зейналабдина Тагиева.