Вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева пройдет в Музее Востока

Мероприятие, посвященное знаменитому меценату и выдающемуся общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву, состоится через 10 дней в Музее Востока в Москве.

Московский Музей Востока проведет вечер к столетию со дня смерти статского советника и знаменитого общественного деятеля, жившего в начале XX века Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Мероприятие состоится 19 апреля, оно стартует в 17.00. Вход на вечер свободный.

Откроет вечер директор Музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов. В режиме онлайн к вечеру присоединятся представители азербайджанской стороны: глава Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы и заместитель директора Национального музея истории Азербайджана Фархада Джаббарова.

В программу вечера также войдут:

лекция профессора Мехмана Мамедова о Тагиеве;

рассказ профессора Андрея Араблинского о семейных узах, которые связывали генерала Араблинского и Тагиева;

история печальной судьбы потомков Тагиева, которую поведает журналист Азер Джангиров;

сообщение иерея Димитрия Сафонова, посвященное вкладу Тагиева в развитие сотрудничества между православием и исламом;

стихи Ильхама Бадалбейли.

Модератор и ведущий – заместитель директора Музея Востока Илья Зайцев.

Биография Гаджи Зейналабдина Тагиева

Масштаб благотворительной деятельности и просветительской работы Тагиева трудно переоценить. Он был одним из участников проекта проведения в Баку водопровода. Тагиев создал первую в Азербайджане светскую школу для мусульманских девочек.

Он поддерживал развитие искусства, особенно театра на мусульманском Востоке. Оплачивал обучение для перспективных студентов в престижных университетах, причем не только в России, но и в Европе.

После революции Тагиев остался на Родине. Приняв во внимание заслуги общественного деятеля, советская власть оставила ему необходимое имущество.