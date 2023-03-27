Вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева пройдет в Музее Востока

Московский Музей Востока проведет вечер к столетию со дня смерти статского советника и знаменитого общественного деятеля, жившего в начале XX века Гаджи Зейналабдина Тагиева.
Мероприятие состоится 19 апреля, оно стартует в 17.00. Вход на вечер свободный.
Откроет вечер директор Музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов. В режиме онлайн к вечеру присоединятся представители азербайджанской стороны: глава Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы и заместитель директора Национального музея истории Азербайджана Фархада Джаббарова.
В программу вечера также войдут:
- лекция профессора Мехмана Мамедова о Тагиеве;
- рассказ профессора Андрея Араблинского о семейных узах, которые связывали генерала Араблинского и Тагиева;
- история печальной судьбы потомков Тагиева, которую поведает журналист Азер Джангиров;
- сообщение иерея Димитрия Сафонова, посвященное вкладу Тагиева в развитие сотрудничества между православием и исламом;
- стихи Ильхама Бадалбейли.
Модератор и ведущий – заместитель директора Музея Востока Илья Зайцев.
Биография Гаджи Зейналабдина Тагиева
Масштаб благотворительной деятельности и просветительской работы Тагиева трудно переоценить. Он был одним из участников проекта проведения в Баку водопровода. Тагиев создал первую в Азербайджане светскую школу для мусульманских девочек.
Он поддерживал развитие искусства, особенно театра на мусульманском Востоке. Оплачивал обучение для перспективных студентов в престижных университетах, причем не только в России, но и в Европе.
После революции Тагиев остался на Родине. Приняв во внимание заслуги общественного деятеля, советская власть оставила ему необходимое имущество.