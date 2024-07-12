Живопись Кавказа и Центральной Азии на ВДНХ

На ней представлены произведения, написанные в разных стилях и жанрах - более 50 живописных работ, созданных во второй половине XX века. Одни художники жили и работали на родине, судьба других авторов сложилась иначе, но духовную связь с родной землей они не теряли. По словам куратора выставки, Марии Филатовой, эта экспозиция - увлекательное путешествие по улочкам Тбилиси, старого Баку, Дербента, армянских селений или кишлаков, пропитанных горячим среднеазиатским солнцем.
Хранитель фондов живописи Кавказа и Средней Азии Музея Востока Ярославна Иванова:
Живопись Азербайджана представлена художниками Апшеронский школы, это Джавад Мирджавадов, и его последователь Камаль Ахмедов. Это художники, работавшие в 1970-1980-х, в период суровой советской цензуры, но не испугавшиеся следовать движению своего сердца. Таира Салахова все мы знаем, как одного из ярчайших представителей сурового стиля. На этой же выставке мы выставили его гораздо более спокойные натюрморты, где он по-новому раскрывает себя с точки зрения работы с формой и цветом.
Выставка стала логичным дополнением, расположенной в соседних залах павильона масштабной экспозиции декоративно-прикладного и изобразительного искусства музея Востока.
Увидеть работы художников Азербайджана, Грузии, Армении, Южной Осетии, Дагестана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана можно до 15 сентября.
Советник генерального директора музея Востока Татьяна Метакса:
Думаю, что эта выставка понравится зрителю. Она будет не так долго, поэтому на нее нужно идти, нужно смотреть; нужно потом что-то почитать; может быть, приехать в главное здание, посмотреть какие-то каталоги. Любуйтесь Востоком в нашем великолепном павильоне № 13 рядом с фонтаном ”Дружба народов”, который я люблю с детства. Потому что эта выставка тоже настоящая дружба народов.