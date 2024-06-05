Двое крымчан "обчистили" кисловодский санаторий на 21 картину

Двое крымских "гастролеров" подозреваются в ограблении выставки полотен художников, которую устроил один из кисловодских санаториев – им вменяется кража 21 произведения живописи на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Крымские полицейские задержали двоих жителей полуострова, которых подозревают в хищении 21 картины ряда художников из санатория в Кисловодске, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Целью злоумышленников стали живописные работы нескольких художников, которые были выставлены в санатории. Они узнали о том, что их можно выгодно продать, и приехали в Кисловодск. В ночное время сообщник через незапертое подсобное помещение проник в оздоровительное учреждение. Он снял с подрамников и вынес 21 полотно. По предварительным оценкам, ущерб составил более 2 млн рублей"

- Ирина Волк

Картины злоумышленники вывезли в Крым и оставили на хранение у знакомого, найти полотна помог обыск, проведенный крымскими правоохранителями.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "кража", решением суда фигуранты дела арестованы, ведется следствие.