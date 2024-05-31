На Дону задержали любителя семечек

Донские правоохранители нашли и задержали жителя Зерноградского района Ростовской области, который подозревается в краже 100 мешков семечек, он взят под стражу и ждет суда.

Любовь к семечкам сыграла злую шутку с жителем Ростовской области, которого подозревают в краже на сумму более 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

"Житель Зерноградского района, зная о содержимом склада и убедившись в отсутствии охраны, в темное время суток проник внутрь и похитил более 100 мешков с семенами подсолнечника и 25 упаковок препарата для защиты зерновых культур на общую сумму 2,7 млн рублей"

- Росгвардия

В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье "кража", ведется следствие. Мужчина задержан и содержится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, передает "Интерфакс".