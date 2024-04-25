Мужчина убил полицейского в ходе проверки документов на Кубани

Проверка документов в Краснодарском крае обернулась смертью для одного из сотрудников полиции. Неизвестный мужчина выстрелил ему в живот с близкого расстояния.

В Краснодарском крае мужчина нанес смертельное ранение сотруднику патрульно-постовой службы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что 30 мая сотрудники ППС УМВД РФ по Краснодару увидели возле поселка Водники подозрительного мужчину. Заметив правоохранителей, он попытался скрыться. Когда фигуранта остановили для проверки документов, он с близкого расстояния выстрелил в живот полицейского. Пострадавшего отвезли больницу, однако врачам не удалось спасти его.

По данному факту завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя. Фигурант дал признательные показания.