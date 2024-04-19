Вестник Кавказа

Угрожавший взорвать самолет дебошир арестован в Сочи

Угрожавший взорвать самолет дебошир арестован в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дебошира из Москвы, угрожавшего устроить взрыв на борту авиалайнера, арестовали. Инцидент случился в сочинском аэропорту в этот вторник.

В Сочи арестован дебошир, угрожавший взорвать самолет в городском аэропорту. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – два месяца"

– пресс-служба судов

Что произошло в аэропорту?

Во вторник, 23 апреля, мужчина прошел в воздушной гавани предполетный досмотр, а потом взломал аварийную дверь, чтобы попасть на перрон. Затем он проник в салон авиалайнера и заявил членам экипажа, что принес с собой сумку с тратилом и собирается все взорвать. На попытки остановить его, мужчина кинулся в драку.

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