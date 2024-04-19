Угрожавший взорвать самолет дебошир арестован в Сочи

В Сочи арестован дебошир, угрожавший взорвать самолет в городском аэропорту. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – два месяца"
– пресс-служба судов
Что произошло в аэропорту?
Во вторник, 23 апреля, мужчина прошел в воздушной гавани предполетный досмотр, а потом взломал аварийную дверь, чтобы попасть на перрон. Затем он проник в салон авиалайнера и заявил членам экипажа, что принес с собой сумку с тратилом и собирается все взорвать. На попытки остановить его, мужчина кинулся в драку.