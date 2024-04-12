Проникший в самолет дебошир задержан в Сочи

Дебошир угрожал устроить пожар прямо на борту самолета. Сотрудникам правоохранительных органов удалось его оперативно задержать.
В Сочи задержан мужчина, который устроил дебош на борту самолета. Соответствующую информацию подтвердили в аэропорту города.
Пассажир успешно прошел предполетный досмотр, после чего взломал аварийную дверь и попал на перрон. Он проник в самолет авиакомпании "Россия" и попытался поджечь свою сумку. На попытки остановить его, мужчина кинулся в драку, а затем снова зажег зажигалку, передает РИА Новости.
"В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего"
– представитель воздушной гавани