Самолет из Сочи экстренно сел в Москве из-за запаха гари

Воздушное судно, осуществлявшее рейс из Сочи в Москву, совершило экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По последней информации, посадка прошла успешно.

ЧП случилось с самолетом Airbus, который направлялся из Сочи в российскую столицу. Детали рассказали в авиаслужбах.

Причиной экстренной посадки стал запах гари, который возник в кабине лайнера, передает ТАСС.

В итоге Airbus A-320 вынужденно сел в Шереметьево.

Время посадки – 9.19 мск. Она прошла благополучно.

Напомним, 25 марта самолет "Аэрофлота" не долетел до Стамбула из-за неадекватного пассажира. Лайнер поднялся в воздух в Москве. В какой-то момент один находившихся на борту людей начал буйно вести себя. В итоге экипаж решил сделать вынужденную посадку в Волгограде. Она прошла успешно. Дебошира забрали полицейские, и самолет продолжил свой путь.

А 9 января лайнер того же "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Махачкале. Самолет отправился из Москвы, пунктом назначения был Сочи. Но в воздухе резко ухудшилось состояние пассажира – 77-летнего мужчины. У него подскочило давление. В итоге воздушное судно приземлилось в столице Дагестана, где пациента уже ждали врачи. Пенсионер остался с ними, ему оказали помощь, а лайнер полетел дальше в Сочи.