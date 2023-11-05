Рейс Пхукет-Сочи задержан из-за задымления в салоне самолета

Самолет перевозчика Azur Air сегодня задымился незадолго до предполагаемого вылета с курорта в Таиланде. Вылет отложили, пассажиров из дымящегося лайнеры высадили.

Отдыхавшие на Пхукете сочинцы не смогли вылететь домой вовремя, с самолетом произошло ЧП.

Лайнер, в котором уже находились пассажиры, задымился на взлетной полосе. Сообщается, что задымилось масло в двигателе. Дым заполнил салон, туристов эвакуировали из самолета. В аэропорт прибыли пожарные и технические службы, была проведена проверка, затем специалисты стали сливать керосин.

Рейс Пхукет-Сочи по расписанию должен был вылететь в 15.00 по местному времени. Теперь туристы ждут замену авиарейса, сообщается в Telegram-канале Mash.