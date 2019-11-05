Чингиз Фарзалиев: путь художника

Чингиз Фарзалиев известен как художник, искусствовед и педагог. А еще он больше тринадцати лет возглавлял Азербайджанский национальный музей искусств. Заслуги Фарзалиева отмечены наградами разных стран. Расскажем, когда художник получил первый гонорар, где учился и кто помог ему лучше понимать современное искусство.

Как детское увлечение Чингиза Фарзалиева стало профессией?

Чингиз Фарзалиев родился 20 ноября 1943 года в Баку. В детстве он занимался в изостудии Дворца пионеров, а в Азербайджанский национальный музей искусств Чингиз впервые попал в четыре года – его привела старшая сестра, и увиденное произвело на мальчика большое впечатление. Первый гонорар он получил еще школьником – за иллюстрации для детского журнала "Гёярчин" ("Голубь"), а в 14 лет завоевал две первые премии на всесоюзном и международном конкурсах детского художественного творчества. После школы Чингиз поступил на геолого-географический факультет университета, но скоро понял, что хочет стать художником. Он окончил Бакинское художественное училище, в 1967 году поступил в Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, занимался в мастерской профессора Виктора Цыплакова.

В 1973 году дипломной работой Фарзалиева стала картина "У нефтяников Каспия". Она задумывалась как центральная часть триптиха, который был завершен через два года. Москву художник называет городом своей "молодости, становления, первых выставок и премий, признания" и неизменно вспоминает свой "личный студенческий маршрут": шесть лет во время учебы в Суриковском он снимал комнату в Малом Кисловском переулке, а его друг жил в в Староконюшенном переулке в районе Арбата, и они часто ходили друг к другу в гости. "Каждый раз, приезжая в Москву, я прохожу по этой дороге, у меня даже видеозапись в телефоне есть, и каждый раз это трогает невероятно", – рассказывает художник.

Фарзалиев – художник

Участвовать в выставках он начал в середине 1960-х, в 1977 году получил первую премию одного из всесоюзных конкурсов. Художественная манера Фарзалиева менялась на протяжении десятилетий: он работал в "суровом стиле", в жанре "тихого искусства", пробовал себя в других направлениях.

Наш труд — постоянное совершенствование мастерства, поиск нового и отказ от привычного, отжившего. И постоянная учеба. У сверстников, собратьев по искусству, классиков

— Фарзалиев.

Последние годы он много времени отдает работе над пейзажем: ездит по Азербайджану, особенно художника привлекают окрестности Шеки "с их своеобразным горным ландшафтом, вечной прелестью древней архитектуры". А лучше чувствовать и понимать современное искусство он научился у сына – тоже художника Фархада Фарзалиева.

Он видит и чувствует мир в категориях весьма далеких от моего восприятия изобразительного искусства, одновременно оперирует, казалось бы, несочетаемыми элементами, синтезирует, находит новые интерпретации классики

— художник.

Благодаря творчеству сына Фарзалиев-старший понял, что "на современное искусство надо смотреть как на следующую ступень, как когда-то на импрессионизм, пришедший на смену классике".

Фарзалиев – педагог и теоретик искусства

Фарзалиев много лет преподает в Азербайджанской академии художеств: с 2004 года заведует кафедрой живописи, а в 2008-м стал профессором. Он также является автором многих работ по искусствоведению, в том числе 36 книг из серии Sərvət ("Достояние"), посвященных известным представителям изобразительного искусства Азербайджана ХХ века.

Фарзалиев – директор Азербайджанского национального музея искусств

Директором Азербайджанского национального музея искусств Фарзалиев стал в мае 2010 года. Он вспоминает, что, получив предложение занять этот пост, некоторое время колебался – "боялся стать администратором и перекрыть себе путь к мольберту". Однако все опасения были напрасными, и оказалось, что новая должность предоставляет много возможностей для творчества.

Сделать персональную выставку выдающегося художника, отыскать забытый шедевр, показывать по-новому красоту классики – разве это не творчество? И оно доставляет мне огромное удовольствие!

– Фарзалиев.

Он часто вспоминает известное выражение: "В музей можно войти, но уйти из музея невозможно", добавляя, что относится к музею как садовник к своему саду. А еще Фарзалиева очень радует, что в музей приходят дети и молодежь: ведь "увиденное в детстве не забывается никогда", а "быть сопричастным этому – огромное удовольствие".

Фарзалиев – заслуженный деятель искусств Азербайджана, он награжден орденами "Шохрат" ("Слава") и "Шараф" ("Честь"), отмечен премиями, орденами и почетными званиями других стран. Так, в апреле 2017 года художник стал почетным профессором Суриковского института. На церемонии, прошедшей в Москве, поступление в 1967 году в Суриковский он назвал "невероятным счастьем" для себя.

В стенах этого вуза я получил прекраснейшее образование, которое в дальнейшем предопределило мое будущее. Все мои достижения – результат обучения в институте имени Сурикова

– художник.

А в июне 2019 года почетный член Российской академии художеств Фарзалиев получил золотую медаль "Достойному" РАХ. Эта награда стала признанием его активной работы по укреплению и развитию культурных связей и творческого сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В ноябре того же года в Азербайджанском музее искусств состоялась персональная выставка художника "По ступеням времени", она была приурочена к 50-летию его творческой деятельности. В апреле 2023 года выставка работ Фарзалиева прошла в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси, а в сентябре его картины были показаны в Академии художеств Узбекистана в Ташкенте. В ноябре прошлого года художник отметил юбилей, покинул пост директора музея и вернулся к своей самой главной и любимой профессии.

Я никогда не переставал быть художником и теперь чуть больше времени смогу уделять холстам и краскам

– Фарзалиев.