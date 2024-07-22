”Тайная Вечеря”: что это, какие в ней тайные смыслы?

Пародия на "Тайную вечерю" на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже вызвала скандал. Организаторов обвинили в неуважении к христианам и глумлении над святым для них сюжетом. Расскажем, что представляет собой настоящая ”Тайная вечеря” и почему работа мастера эпохи Возрождения по сей день вызывает восхищение всего мира.

Легендарное произведение искусства, культурный феномен и величайший шедевр - всё это ”Тайная вечеря” Леонардо Да Винчи. Самые необычные факты о ”Тайной вечере” - в этом материале.

Где находится ”Тайная Вечеря”?

Роспись ”Тайная Вечеря” размером в 4,6 на 8,8 метра находится не в музее, а в действующей церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане, точнее на северной стене ее трапезной - столовой для монахов. Со временем в трапезной были созданы специальные условия для сохранения росписи, которая подвержена влиянию среды. Сегодня любой желающий может посмотреть на шедевр за €15.

”Тайная Вечеря” не фреска

Как ни странно, но ”Тайная Вечеря” не фреска, а монументальная роспись. Отличие в том, что создавая фреску, мастер пишет по сырой штукатурке, а монументальная роспись предполагает нанесение образов на сухой материал. Леонардо да Винчи выбрал второй вариант, поскольку работал над ”Тайной Вечерей” три года и хотел иметь возможность изменить или дополнить изображение в любой момент. К сожалению, выбранный им метод оказался недолговечным: уже через 20 лет после завершения шедевра краска начала осыпаться из-за изменений температуры и влажности в помещении.

Что изображено на ”Тайной вечере”?

На росписи Леонардо да Винчи ”Тайная вечеря” изображена последняя трапеза Иисуса Христа, точнее момент, когда Спаситель сказал своим ученикам, 12 апостолам, что среди них есть тот, кто его предаст. В своей работе да Винчи мастерски передает эмоции ближайший друзей Христа: кто-то напуган, кто-то встревожен, при этом лицо Иуды, который в итоге и предаст Христа, как будто несколько в тени. Сам Христос сидит спокойно, и весь его образ вписан в треугольник: гармоничную фигуру, олицетворяющую связь с Богом.

5 главных загадок ”Тайной вечери”

”Тайная вечеря” да Винчи полна загадок и тайных смыслов:

Почему рядом с Иудой рассыпанная соль? Рядом с локтем Иуды на картине рассыпана соль, и каково её значение эксперты точно сказать не могут. Она может означать либо плохое предзнаменование, либо утрату, либо религию, а возможно, тот факт, что Иисус Христос - соль земли. Почему апостол Пётр держит нож? Апостол Пётр, изображённый на ”Тайной вечере” за спиной у Иуды, держит в руке нож: так да Винчи напоминает зрителю о том, что Пётр ранил одного из легионеров, которые пришли арестовать Христа. Что судорожно сжимает в руке Иуда? Рукой, возле которой рассыпана соль Иуда сжимает мешочек для денег - те самые 30 сребреников, полученные им за предательство Христа. Кто слева от Иисуса на ”Тайной вечере”? На росписи слева от Христа апостол Иоанн, а не Мария Магдалена, как утверждают некоторые сторонники теорий заговора. Просто да Винчи нарисовал самого молодого из апостолов Христа в образе, соответствующем идеалам красоты молодых мужчин эпохи Возрождения. Почему не видно ног Христа? На ”Тайной вечере” действительно нет ступней Спасителя, и связано это с тем, что в 1652 году, когда в церкви шла реставрация, кто-то решил заложить дверь прямо под росписью. В итоге бесценный шедевр лишился одной из своих частей.

Что осталось от ”Тайной вечери”?

Удивительным образом ”Тайной вечере” Леонардо да Винчи на протяжении всей истории ее существования удается избежать уничтожения. В мае 1796 года, когда Наполеон Бонапарт вторгся в Милан, в трапезной церкви Санта-Мария-Делле-Грацие была устроена конюшня, но каким-то чудом роспись уцелела. Уже в XX веке, во время Второй мировой войны, на крышу церкви упала бомба, повредив одну из стен столовой для монахов, и опять ”Тайная вечеря” осталась нетронутой. Сегодня, правда, по мнению экспертов, от оригинальной росписи Леонардо да Винчи мало что осталось, не более 20%, в результате многочисленных реставраций, последняя из которых длилась целых 20 лет.