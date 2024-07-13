Олимпиада в Париже нарушает олимпийские принципы - БИГ

Бакинская инициативная группа заявила, что ОИ в Париже нарушают принципы Олимпийской хартии. Франция отказала в участии в Играх спортсменам из колонизированных ею стран.

Бакинская инициативная группа (БИГ) распространила заявление о том, что политика Франции идет в разрез с олимпийскими принципами.

Олимпийское движение призвано "поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства", отмечается в документе.

"Хотя президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство позиционируют Олимпийские игры, которые в настоящее время проводятся в Париже, как "момент мира и надежды", колониальная и неоколониальная политика Франции говорит об обратном"

– заявление

Представители политических партий и движений, борющихся за независимость Полинезии, Корсики, Меланезии, группы островов Карибского бассейна и Антильских островов, сообщают, что зафиксированы случаи дискриминации в сфере занятости и приобретении жилья, а также эксплуатации природных ресурсов, массовой иммиграции, организованной под патронажем французского руководства.

БИГ перечисляет случаи, которые полностью противоречат духу Олимпийских Игр:

на соответствующих территориях реализуется слабая стратегия экономического развития в пользу французских монополистов: чрезмерная продовольственная зависимость населения (более 80% продуктов питания поступает из Франции), высокая стоимость жизни, бедность (во Французской Гвиане 50% населения живет за чертой бедности) и массовая безработица, приводящие ко всевозможным беспорядкам (насилие, торговля оружием и наркотиками) ставят под серьезную угрозу будущее этих территорий;

нератификация Конвенции о коренных народах 1989 года (№169) (Французская Гвиана);

установление гегемонии французской культуры и политика ассимиляции, которая отодвигает находящиеся под угрозой исчезновения языки коренных народов на задний план, применение французских учебных программ для детей из числа коренных народов, что не соответствует их пожеланиям ни в отношении местной истории, ни географии, ни культуры, ни их будущего;

захват земель (90% земель Французской Гвианы принадлежит французскому государству), контроль над исключительной экономической зоной (ИЭЗ) площадью в миллионы квадратных километров (Франция является второй по величине морской державой в мире с ИЭЗ площадью в 11 млн кв.км), разграбление природных ресурсов; депортационная политика на протяжении десятилетий в отношении молодежи из числа коренных народов Франции вызвала беспрецедентный демографический кризис в Гваделупе и на Мартинике;

установление двухуровневого колониального "правосудия", которое рассматривает всё сопротивление как преступление и защищает коррупционеров (арест молодых людей, боровшихся с отравлением хлордеконом и кражей земель на Мартинике и Гваделупе, применение исключительной юрисдикции и условий содержания для корсиканцев, арест президента Ассоциации Kollektiv Jistiss Matinik Эрве Пинтона);

"политика пустых кресел" после включения Полинезии в список стран, подлежащих деколонизации;

отказ местному населению в выступлении на Олимпийских играх, в том числе под флагом своей страны;

использование колониальными западными державами территорий (Гвиана, Мартиника, Гваделупа) против воли коренных народов в качестве геостратегических военных баз для подготовки к войне, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе (Полинезия, Новая Каледония), а также в Карибско-американском регионе и на Корсике (база Солензара);

несоблюдение процесса деколонизации, который является обязательством Нумейского соглашения, и таким образом превращение канаков в меньшинство на их землях в результате проведения незаконного референдума и расширения числа избирателей, а также многочисленные аресты и депортации активистов CCAT (Сети по координации действий на местах), находящихся вдали от своих стран и семей.