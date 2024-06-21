Олимпиада 2024: от кого и как избавляется Париж?

С 26 июля по 11 августа мир будет наблюдать за триумфом мирового спорта. Франция, принимающая Олимпиаду 2024, вложила колоссальные средства в проведение Игр, но тысячи бездомных оказались никому не нужными. Откуда в Париже бездомные, почему их проблемы не решаются и что с ними будет во время Олимпиады - рассказываем в этом материале.

Что случилось в Париже?

Ровно за две недели до начала Олимпиады власти Парижа в очередной раз собрали бездомных, погрузили их в автобусы и увезли из столицы. Иммигранты, составляющие большую часть людей без определённого места жительства в Париже, в итоге оказались на улицах, которые совсем им не знакомы, некоторые из них получили уведомление о депортации. Операция по переселению лишенных крова людей началась еще в апреле прошлого года. С тех пор перевезенными оказалось более 12,5 тысяч человек.

Кого выселяют из Парижа?

Накануне Олимпиады Париж избавляется от всех ”нежелательных лиц”, наводняющих улицы, как города, так и пригорода. Операция по зачистке парижских кварталов затронула:

искателей убежища

рабочих иммигрантов

сотрудников сферы сексуальных услуг

наркозависимых.

Парижские полицейские разбирают палаточные города, выселяя людей семьями, в том числе и детей. По мнению правозащитных организаций страны, таким образом власти делают жизнь и без того уязвимой категории населения еще более невыносимой.

Нищета в Париже

Сложившуюся ситуацию усугубляет еще и тот факт, что Олимпийскую деревню к Олимпиаде 2024 Франция возвела в самом бедном пригороде Парижа - в Сен-Сен-Дени. Для многих в столице этот квартал - синоним нищеты. Сен-Сен-Дени третий самый небольшой департамент Франции, однако второй по количеству населения, в нём проживающего. Тысячи жителей Сен-Сен-Дени живут в уличных лагерях, приютах и заброшенных зданиях.

Сколько бездомных в Париже

Операция по перемещению людей без определённого места жительства в Париже была инициирована для расселения 100 тысяч бездомных, которые проживают в Париже и пригородах столицы. С тем, чтобы решить проблему, было построено 10 временных приютов по всей стране. В свою очередь власти отрицают, что перемещение людей как-то связано с грядущей Олимпиадой 2024. Однако многие из тех, кто был вывезен, проживали в непосредственной близости с олимпийскими объектами.

© Фото: Сайт президента России

Что обещает Макрон?

Эммануэль Макрон, нынешний президент Франции, обещал всем бездомным жилье и социальную помощь. В рамках программы переселения иммигранты, оставшиеся без крыши над головой, вывозятся из Парижа в другие города, в частности, в Орлеан, Бордо и Марсель, где в приютах они живут три недели, одновременно с этим подавая заявку на предоставление убежища. Однако 60% тех, кто попадает во временные приюты, не переселяются в долговременное жилье. Вскоре из приютов их выселяют, и они снова оказываются на улицах, правда, уже не Парижа, а других городов.

Осенью 2023 года в одном из телеинтервью Макрон сказал, что Франция делает всё возможное для помощи мигрантам, которые стабильным потоком прибывают на европейские берега, и даже выделает около 2 млн еврее ежегодно на размещение бездомных людей, однако, заявил президент Франции, ”страна не в силах принять всех несчастных в мире”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жилищный кризис Франции

Проблемы с жильем во Франции, и, в частности, в Париже, не только у мигрантов и бездомных. К несчастью, страна не успевает строить новые дома на фоне меняющейся структуры общества и не стремится к изменению подхода к жилищной проблеме: вместо того, чтобы строить наверх, Франция предпочитает расширять пригороды. Кроме того, ипотека недоступна для многих граждан страны. В целом, рынок недвижимости во Франции переживает не лучшие времена, и одно правительство за другим уже многие годы не может решить это проблему.

Что касается арендной платы, в частности, в Париже, в преддверии Олимпиады она значительно поднялась на фоне ожиданий приезда иностранных гостей: сегодня стоимость посуточной аренды жилья в Париже примерно тысяча евро.

Из-за высоких цен на жилье, как на покупку, так и аренду, количество бездомных, при этом работающих людей в Париже и во всей Франции растёт из года в год. Пока власти страны не придумали, как решить проблему, остаётся лишь переселять бездомных из одного города в другой накануне важных мировых событий, например, Олимпиады.