Азербайджанские пловцы завоевали лицензии на Олимпиаду в Париже

Представители азербайджанского спорта заработали лицензии на выступление на олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в столице Франции. Право выступить на ОИ-2024 завоевали пловцы.

Участники сборной Азербайджана по плаванию стали обладателями лицензий на Олимпиаду в Париже.

Их судьба определилась на чемпионате Европы. Первенство Старого Света состоялось в Белграде.

В ходе турнира сумели квалифицироваться на ОИ во Франции по официальному приглашению у женщин Марьям Шейхализадехангях, у мужчин – Рамиль Велизаде.

Олимпиада-2024 – даты

Напомним, летние Олимпийские игры станут уже тридцать третьими по счету. Олимпиада начинается 26 июля. Соревнования будут проходить по 11 августа.