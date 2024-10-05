В Грозный привезли шедевры Шишкина и Крамского

В столице Чечни масштабное культурное событие – открытие выставки знаковых отечественных живописцев XIX — XX веков. Жители республики познакомятся с творчеством Владимира Маковского, Ивана Шишкина и других влиятельных классиков русской живописи.
В Грозном открылась выставка русской живописи и графики XIX — начала XX веков. Полотна в галерею имени А.А.Кадырова прибыли из собрания Воронежского музея имени И.Н. Крамского.
Жители Чечни смогут увидеть более 40 произведений живописи и графики прославленных отечественных живописцев: Ивана Шишкина, Владимира Маковского, Ивана Крамского, Михаила Нестерова, а также братьев Васнецовых.
Отмечается, что работы экспонируются в хронологическом порядке, что способствует формированию обширной ретроспективы русского искусства на протяжении значительного периода. Увидеть шедевры можно будет до конца декабря, передает ТАСС.