Вестник Кавказа

Самые красивые фото июля: фестиваль "Лето в городе", Лачин и Музей Востока

"Вестник Кавказа"
Что происходило в июле 2024 года? Фестивали в Москве и Зарайске – "Лето в городе" и "Достоевский", заплыв на сапах в Москве, выставка в Музее Востока и многие другие интересные события. Представляем лучшие фото "Вестника Кавказа" в июле 2024

Самый жаркий месяц – июль – завершился, и он стал по-настоящему летним.

Фестиваль "Лето в городе" в Москве, первый фестиваль "Достоевский" в Зарайске, сап-заплыв в Москве, жара и ливни, прогулки с друзьями, природа и музеи – всем этим запомнится июль 2024 года.

Представляем самые яркие фото июля 2024 по версии "Вестника Кавказа".

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Отдыхающий в парке Ходынское поле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающий в парке Ходынское поле
Фестиваль “Достоевский“ в Зарайске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Достоевский“ в Зарайске
Восстанавливаемый Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“. Восстанавливаемый Лачин
Жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Жара в Москве
Фестиваль “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Лето в Москве“
Дни ОАЭ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дни ОАЭ в Москве
Ливень в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ливень в Москве
Фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль цветов в ГУМе
Костюмированный сап-заплыв в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Костюмированный сап-заплыв в Москве
Коворкинг в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Коворкинг в Москва-Сити
Отдыхающие в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Зарядье
День ВМФ в парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День ВМФ в парке Горького
Отдыхающие в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Музеон
Девушка на Пушкинской набережной в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Девушка на Пушкинской набережной в Москве
Ресторан на Большой Никитской улице в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ресторан на Большой Никитской улице в Москве
Отдыхающие в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Музеон
Пустельга с птенцом в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Пустельга с птенцом в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Зарядье
Непогода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Непогода в Москве
Открытие выставки “Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки “Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии“ на ВДНХ
Фестиваль “Лето в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Лето в Москве“
Еж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Еж
Девушка в парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Девушка в парке Горького
Самолет на Москвой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Самолет на Москвой
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