Самые красивые фото июля: фестиваль "Лето в городе", Лачин и Музей Востока

Что происходило в июле 2024 года? Фестивали в Москве и Зарайске – "Лето в городе" и "Достоевский", заплыв на сапах в Москве, выставка в Музее Востока и многие другие интересные события. Представляем лучшие фото "Вестника Кавказа" в июле 2024

Самый жаркий месяц – июль – завершился, и он стал по-настоящему летним.

Фестиваль "Лето в городе" в Москве, первый фестиваль "Достоевский" в Зарайске, сап-заплыв в Москве, жара и ливни, прогулки с друзьями, природа и музеи – всем этим запомнится июль 2024 года.

Представляем самые яркие фото июля 2024 по версии "Вестника Кавказа".