День России, ливни в Москве, Золотая маска 2024: лучшие фото июня

Несмотря на аномальные дожди, июнь 2024 был ярок и красочен. Исторические, спортивные и культурные фестивали, и просто радость жизни – так прошел первый летний месяц.

Июнь 2024 запомнился аномальными ливнями и грозами в Москве и самыми разными фестивалями.

Фестиваль "Золотая маска" и фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ, фестиваль "Времена и эпохи" и Парад физкультурников на ВДНХ собрали множество зрителей.

А еще вся страна отметила День защиты детей и День России.

Представляем самые яркие моменты июня на фото "Вестника Кавказа".