Вестник Кавказа

День России, ливни в Москве, Золотая маска 2024: лучшие фото июня

"Вестник Кавказа"
Несмотря на аномальные дожди, июнь 2024 был ярок и красочен. Исторические, спортивные и культурные фестивали, и просто радость жизни – так прошел первый летний месяц.

Июнь 2024 запомнился аномальными ливнями и грозами в Москве и самыми разными фестивалями.

Фестиваль "Золотая маска" и фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ, фестиваль "Времена и эпохи" и Парад физкультурников на ВДНХ собрали множество зрителей.

А еще вся страна отметила День защиты детей и День России.

Представляем самые яркие моменты июня на фото "Вестника Кавказа".

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Радуга над Москвой-рекой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Радуга над Москвой-рекой
Парад физкультурников на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парад физкультурников на ВДНХ
Гроза в Москве
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“. Гроза в Москве
Кафе на Арбате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Кафе на Арбате
Фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Времена и эпохи“ в Москве
Ливень в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ливень в Москве
Праздничное оформление ко Дню России в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню России в Москве
Порт Владивостока
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Порт Владивостока
Люди во время сильного дождя в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди во время сильного дождя в Москве
Международный день защиты детей на Цветном бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Международный день защиты детей на Цветном бульваре
Туристы на Арбате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Туристы на Арбате
Стенд республик Северного Кавказа на книжной ярмарке на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Стенд республик Северного Кавказа на книжной ярмарке на Красной площади
Участница фестиваля воздушной гимнастики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участница фестиваля воздушной гимнастики “Ты — сердце воздуха“
Люди после сильного дождя в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди после сильного дождя в Москве
Посетители фестиваля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители фестиваля “Лето в городе“ в Москве
Участники уличного театрального шествия на Арбате в преддверии церемонии награждения лауреатов театральной премии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники уличного театрального шествия на Арбате в преддверии церемонии награждения лауреатов театральной премии “Золотая маска“
Участницы фестиваля воздушной гимнастики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участницы фестиваля воздушной гимнастики “Ты — сердце воздуха“
Отдыхающие во Владивостоке
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие во Владивостоке
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