Вестник Кавказа

Мурал с Николаем Дроздовым порадует жителей и гостей Туапсе

Мурал с Николаем Дроздовым порадует жителей и гостей Туапсе
© Фото: скриншот Telegram-канала “У Черного моря“
Мурал с изображением Николая Дроздова нарисовали на одном из домов Туапсе. Полностью изображение будет готово на следующей неделе.

Руководство Туапсинского района Кубани сообщило о появлении мурала с известным зоологом и доктором биологических наук Николаем Дроздовым.

Изображение украсило один из домов, который расположен на улице Карла Маркса. Все работы будут завершены на следующей неделе.

Стоит добавить, что изображения с русскими путешественниками Иваном Крузенштерном и Юрием Лисянским уже украсили одну из городских школ.

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