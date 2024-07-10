Вестник Кавказа

Выставка "Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии" стартует на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
Музей Востока представил новую выставку на ВДНХ. На ней представлена живопись художников Кавказа и Центральной Азии второй половины XX века, в том числе Таира Салахова и Георгия Тотибадзе.

В павильоне музея Востока на ВДНХ в Москве заработала новая выставка "Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии".

В экспозицию вошли свыше 50 живописных полотен, созданных во второй половине XX века художниками Северного и Южного Кавказа, а также Центральной Азии. В их числе Таир Салахов, Георгий Тотибадзе, Хамид Савкуев и многие другие.

Посетить выставку можно до 15 сентября.

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Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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