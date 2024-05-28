Выставка Третьяковки откроется на ВДНХ осенью

Осенью Третьяковская галерея откроет в павильоне 1 на ВДНХ выставку. В экспозицию войдет около 40 экспонатов/
В Москве на ВДНХ этой осенью будет открыта экспозиция Третьяковской галереи, передает ТАСС.
"В павильоне 1 "Центральный" осенью 2024 года откроется экспозиция Третьяковской галереи - об этом давно существует договоренность. Здесь будет представлено около 40 предметов искусства, созданных в годы строительства павильона, а также инсталляции современных российских авторов"
– гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров
"Центральный" павильон оснастят специальными климатическими витринами, чтобы создать условия для ценных экспонатов.
Отметим, что павильон 1 открылся после реставрации в 2022 году, уникальное здание признано объектом культурного наследия федерального значения.