Где сейчас увидеть единственную в России клинописную надпись?

В Музее Востока открылась выставка золотых и серебряных экспонатов из Эрмитажа и Особой кладовой Государственного Музея Востока "Ахеменидский след в Северном Причерноморье". Все предметы, представленные на выставке, имеют особую ценность для мировой культуры и относятся к VI-V векам до нашей эры.

Владимир Эрлих, куратор выставки:

В Северном Причерноморье еще в XIX веке наши несколько царских ахеменидских печатей. На нашей выставке представлен "контрольный пакет" ахеменидской глиптики выставлен. Это находки не только из Северного Причерноморья, но и вещи из некрополей соседей греческого населения Северного Причерноморья – скифов, миотов и синдов. Они имели тесные контакты с мастерами, работавшими в ахеменидских мастерских в Закавказье. Тогда ведь Закавказье было практически под властью Ахеменидов, входило в состав Ахеменидской державы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На выставке можно увидеть изделия из драгоценных металлов, изготовленные в ахеменидских мастерских Закавказья, найденные в курганах миотских племен: золотые и серебряные сосуды, украшения костюма, детали конской уздечки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смысловой осью экспозиции стал недавно найденный при раскопках древней Фанагории - столицы азиатского Боспора обломок мраморной стелы, на которой упомянуто имя персидского царя Дария Великого.

Владимир Кузнецов, директор музея-заповедника "Фанагория":

Фанагория – древнегреческий город, который просуществовал почти 1,5 тысячи лет на Таманском полуострове. Это один из самых крупных античных городов на нашей территории и абсолютно выдающийся историко-археологический памятник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время одной из экспедиций археологи нашли очень редкую находку – городские оборонительные сооружения. Во всем средиземноморском мире известно всего около 60 городских стен VI века до нашей эры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Фанагории они были сделаны из сырцовых кирпичей поверх оборонительных сооружений, которые погибли в страшном пожаре. Мы нашли этот обломок мраморной стелы. Он лежал лицевой стороной вниз, поэтому мы его посчитали просто за камень, а когда перевернули, то были шокированы, обнаружив клинопись. Клинопись в раскопках у нас на территории нашей страны никогда никто не находил.

- Владимир Кузнецов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оказалось, что это древнеперсидская клинописная царская надпись и от огромной стелы остался маленький фрагмент. Что на ней написано? На ней обрывки слов, которые трудно восстановить. В первой и второй строках присутствуют знаки, которые можно интерпретировать как часть имени Дарий. После того, как мы опубликовали эту надпись, все ученые солись во мнении, что речь идет о Дарий I, знаменитом персидском царе.

- Владимир Кузнецов.

Увидеть эту надпись, а также золотые и серебряные сокровища Ахеменидов можно в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре до 2 июня.