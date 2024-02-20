Вестник Кавказа

"Ахеменидский след в Северном Причерноморье" показывают в Музее Востока

"Вестник Кавказа"
Новая выставка открылась в Музее Востока в Москве. Экспозиция "Ахеменидский след в Северном Причерноморье" расскажет о влиянии империи Ахеменидов на жизнь древнегреческих городов Причерноморья.

В Музее Востока в Москве проходит выставка, посвященная влиянию империи Ахеменидов на древнегреческие города Причерноморья.

В экспозицию "Ахеменидский след в Северном Причерноморье" вошли предметы из золота и серебра. Ключевой экспонат – обнаруженный недавно в древней Фанагории обломок мраморной стелы с именем царя Дария Великого.

Посетители смогут увидеть вещи, изготовленные в мастерских империи Ахеменидов, а также предметы, выполненные местными, но под влиянием ахеменидских традиций.

Выставка будет открыта в течение двух месяцев. Ознакомиться с ней можно в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре.

"Вестник Кавказа" приглашает погрузиться в атмосферу выставки на фото.

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Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Ахеменидский след в Северном Причерноморье“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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