"Ахеменидский след в Северном Причерноморье" показывают в Музее Востока

Новая выставка открылась в Музее Востока в Москве. Экспозиция "Ахеменидский след в Северном Причерноморье" расскажет о влиянии империи Ахеменидов на жизнь древнегреческих городов Причерноморья.
В Музее Востока в Москве проходит выставка, посвященная влиянию империи Ахеменидов на древнегреческие города Причерноморья.
В экспозицию "Ахеменидский след в Северном Причерноморье" вошли предметы из золота и серебра. Ключевой экспонат – обнаруженный недавно в древней Фанагории обломок мраморной стелы с именем царя Дария Великого.
Посетители смогут увидеть вещи, изготовленные в мастерских империи Ахеменидов, а также предметы, выполненные местными, но под влиянием ахеменидских традиций.
Выставка будет открыта в течение двух месяцев. Ознакомиться с ней можно в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре.
"Вестник Кавказа" приглашает погрузиться в атмосферу выставки на фото.