Выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова" в Третьяковке

Узнать, как выглядели древние русские фрески и иконы, ныне утраченные, можно в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Там проходит выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова". На ней представлены работы известного реставратора Адольфа Овчинникова.

Выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова" проходит в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Экспозиция посвящена знаменитому реставратору и исследователю древних памятников Адольфу Овчинникову.

Посетители могут увидеть созданные Овчинниковым копии русских и грузинских фресок и икон, благодаря которым все желающие смогут узнать, как выглядели древние фресковые ансамбли и утраченные иконы.

В экспозицию вошли и иконы из собрания Третьяковской галереи.

Выставка будет открыла до 14 апреля.