Вестник Кавказа

Выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова" в Третьяковке

"Вестник Кавказа"
Узнать, как выглядели древние русские фрески и иконы, ныне утраченные, можно в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Там проходит выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова". На ней представлены работы известного реставратора Адольфа Овчинникова.

Выставка "Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова" проходит в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Экспозиция посвящена знаменитому реставратору и исследователю древних памятников Адольфу Овчинникову.

Посетители могут увидеть созданные Овчинниковым копии русских и грузинских фресок и икон, благодаря которым все желающие смогут узнать, как выглядели древние фресковые ансамбли и утраченные иконы.

В экспозицию вошли и иконы из собрания Третьяковской галереи.
Выставка будет открыла до 14 апреля.

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Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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