Вестник Кавказа

Выставка «Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А.Н. Овчинникова» проходит в Третьяковке

Третьяковская галерея, Общество содействия сохранению русской культуры им. Михаила Абрамова и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря представляют выставку «Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова».

С конца декабря в здании Новой Третьяковки на Крымском валу проходит выставка «Русская и грузинская средневековая живопись в наследии Адольфа Николаевич Овчинникова», посвященная известному реставратору и исследователю древних памятников. На экспозиции представлены созданные им копии русских и грузинских фресок и икон, а также иконы из собрания Третьяковской галереи. Копии воссоздают древние фресковые ансамбли и сохраняют утраченные сегодня фрагменты живописи. 

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