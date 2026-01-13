Вестник Кавказа

КПП Рафах снова будет работать со следующей недели

КПП в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КПП Рафах на границе сектора Газы и Египта полностью откроется и возобновит работу на следующей неделе.

Контрольно-пропускной пункт Рафах, находящийся на границе сектора Газы и Египта, откроется на следующей неделе, сообщил глава Национального комитета по управлению сектором Газа Али Шаат.

Соответствующее заявление было сделано в ходе церемонии учреждения Совета мира, сформированного по инициативе американского президента Дональда Трампа.

Уточняется, что работа КПП будет возобновлена в обоих направлениях.

"Я рад сообщить, что КПП Рафах откроется на следующей неделе и будет работать в обоих направлениях. Для палестинцев в Газе Рафах – это больше, чем пункт пропуска, это линия жизни"

– Али Шаат

Он отметил, что открытие Рафаха – первый значимый шаг в восстановлении сектора Газа.

