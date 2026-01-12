Мирный план по сектору Газа обсудили Анкара и Эр-Рияд

Глава МИД Турции созвонился с саудовским коллегой. Одной из обсуждаемых тем стало урегулирование в секторе Газа.

Во вторник, 13 января, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Саудовской Аравии. Об этом рассказал источник в турецком министерстве.

Он отметил, что центральными темами беседы Хакана Фидана и Фейсала бен Фархана Аль Сауда стали отношения между странами и мирный план по сектору Газа, передает РИА Новости.

"В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также подготовка ко второму этапу мирного плана для Газы"

– источник в МИД Турции

Напомним, прошлой осенью президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил мирный план для сектора Газа, состоящий из двух десятков пунктов. В октябре между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня.