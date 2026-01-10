Встречу по урегулированию в Газе провели США, Турция, Египет и Катар

Представители США, Турции, Египта и Катара провели еще одну встречу по урегулированию в Газе. Стороны поговорили о втором этапе мирного плана.

Соединенные Штаты, Турция, Египет и Катар обсудили второй этап плана по сектору Газа. Об этом рассказал источник в турецком МИД.

Он подчеркнул, что данный вопрос стал центральным на онлайн-встрече, проведенной представителями этих четырех стран 12 января.

"Глава МИД (Турции – прим. ред.) Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече, посвященной подготовке второго этапа мирного плана для Газы, которая состоялась сегодня. В ходе встречи, которая стала продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, также приняли участие официальные лица из США, Египта и Катара"

– источник в МИД Турции

Мирный план по Газе

Документ, предложенный президентом США Дональдом Трампом, состоит из двух десятков пунктов. Он предусматривает немедленное прекращение боевых действий и заключение соглашения между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС.

Напомним, соглашение о прекращении огня между еврейским государством и радикалами вступило в силу 10 октября прошлого года.